Копирайтер

Меня зовут Саша. Я smm-менеджер и копирайтер.

Пишу статьи и посты в соцсети, веду различные блоги. Прошла много курсов и марафонов по копирайтингу и SMM: курс от “Сделаем” - “Научим писать”, марафон по маркетингу “Упакуй и продай”, курс “Лайфхакера” - “Инициал” и т.д.

Также прошла стажировку в медиа-отделе сети взаимопомощи женщин “ТыНеОдна”, где писала посты для Facebook, на тему психологии и путешествий.

Пару лет назад работала в digital-агенстве “АММ” куратором курсов и марафонов. Моими обязанностями были проверка домашних заданий и постоянная связь и поддержка студентов.

На протяжении 3 лет работала в медиа-отделе Профсоюзной организации НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и 1,5 года его возглавляла. Подробнее об этом опыте - ниже.

Получила высшее образование в сфере лингвистики с английским и китайским языками, поэтому могу вести блог или написать статьи по теме лингвистики, языков, преподавания и перевода. Специализируюсь на темах: кино и сериалы, туризм и путешествия, косметологические услуги, психология.

Не подойду, если нужно работать с политическими и техническими темами.