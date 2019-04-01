Могу выполнять ваши заявки в сфере копирайтинга и работы с текстами:
• редактура
• написание стихотворений
• придание тексту эмоционального окраса (проще говоря, сделать так, чтобы текст не был "сухим")
• создание слоганов и названий
• рекламные статьи
• посты для инстаграмм-аккаунтов
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
2 балла
6 лет назад
Ответа не получил. Попросил ВК для сотрудничества, за что получил ЧС. Не адекватная девушка. Не связывайтесь. А кто честно сделал задание - получили деньги. Пруфы в ЛС.
Ответный отзыв
Заказ оплачен не был даже после его исполнения.
$10
10 баллов
6 лет назад
Мария, огромное спасибо за рекламный текст для моего телеграмм-канала! Успехов и удачи!
Ответный отзыв
Добрый вечер. Вам спасибо, было приятно сотрудничать.)
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