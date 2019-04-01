sugarspells

Мария sugarspells

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Могу выполнять ваши заявки в сфере копирайтинга и работы с текстами:

• редактура

• написание стихотворений

• придание тексту эмоционального окраса (проще говоря, сделать так, чтобы текст не был "сухим")

• создание слоганов и названий

• рекламные статьи

• посты для инстаграмм-аккаунтов

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Отзывы заказчиков

DmitryMali
Дмитрий 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
2 балла
6 лет назад
На какие группы делят белки в зависимости от формы их молекулы?
Ответа не получил. Попросил ВК для сотрудничества, за что получил ЧС. Не адекватная девушка. Не связывайтесь. А кто честно сделал задание - получили деньги. Пруфы в ЛС.
Заказ оплачен не был даже после его исполнения.
Ответный отзыв
askerta
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Написать рекламное сообщение для телеграмм канала.
Мария, огромное спасибо за рекламный текст для моего телеграмм-канала! Успехов и удачи!
Добрый вечер. Вам спасибо, было приятно сотрудничать.)
Ответный отзыв
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