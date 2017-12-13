suicyco

Ушневич suicyco

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Я занимаюсь 2d-анимацией с 2004 года. Делал мульт-сериалы для вэба и ТВ, рекламные ролики, презентации, анимированные открытки, а также анимировал юнитов для онлайн игр. Анимирую перекладкой во Flash, Spine и AfterEffects. Рисовать не умею, но фотошопом пользуюсь. Немного программирую на ActionScript 3.  Работы можно посмотреть здесь: http://animigos.com/

Портфолио
Показать больше работ