Я занимаюсь 2d-анимацией с 2004 года. Делал мульт-сериалы для вэба и ТВ, рекламные ролики, презентации, анимированные открытки, а также анимировал юнитов для онлайн игр. Анимирую перекладкой во Flash, Spine и AfterEffects. Рисовать не умею, но фотошопом пользуюсь. Немного программирую на ActionScript 3. Работы можно посмотреть здесь: http://animigos.com/
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Портфолио
- Отсчет160 просмотров
- Простой таймер169 просмотров
- Новогодняя открытка177 просмотров
- Мобы для drako.ru234 просмотра
- NPC для Magic.ru199 просмотров
- Иконки151 просмотр
- С новым зверем154 просмотра
- Эффекты161 просмотр
- Ученые168 просмотров
- Авто165 просмотров
- City Art176 просмотров
- Мурляндия174 просмотра