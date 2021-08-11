sultonmuzyijj

Некоторые мнения о психологии

Используя коллективные договоры, сотрудники могут получить выгоду от условий труда, адаптированных к их потребностям.

Коллективные договоры (фр.

Conventions Collectives) во Франции определяют форму занятости в 98% случаев..

В предыдущих публикациях мы уже затрагивали проблему коллективных договоров и их действия в Германии.

Сегодня вы узнаете больше о том, как они работают во Франции..

Коллективные договоры (фр.

Conventions Collectives) во Франции определяют форму занятости в 98% случаев.

Трудовой кодекс носит общий характер и определяет только рамки, в которых могут определяться условия труда.

В отличие от Германии, это связано не с сильной позицией профсоюзов, а с усилиями Министерства труда, которое внедрило соответствующие процедуры..

Используя коллективные договоры, сотрудники могут получить выгоду от условий труда, адаптированных к их потребностям.

Законы, охватывающие относительно узкие группы специалистов, позволяют лучше учитывать специфику отдельных отраслей.

Также легче пересмотреть условия найма, что влияет на гибкость этого решения, что выгодно обеим сторонам - в случае с польским Трудовым кодексом гораздо сложнее найти столь же гибкие правила работы..

Редакция рекомендует: Наем и увольнение сотрудников - практическое пособие (книга) Коллективные договоры, заключаемые между работодателями и профсоюзами, определяют все условия труда и социальное обеспечение сотрудников.

Иногда коллективные договоры заключаются только по конкретному аспекту (рабочее время, заработная плата, праздники и т.д.).

Соглашения и коллективные договоры можно заключать на многих уровнях - отрасли, предприятия или завода.

Работник связан наиболее благоприятными для него положениями - заводское соглашение не может устанавливать условия труда хуже, чем те, которые вытекают из положений отраслевого коллективного договора; однако он может вводить заработную плату выше, чем требуется в отрасли.

Министры труда, социальных отношений и солидарности, а также сельского хозяйства и рыболовства имеют возможность «расширить» сферу действия коллективного договора, действующего, например, на уровне предприятия, на все субъекты соответствующего сектора деятельности..

Перед тем, как устроиться на работу, помните: - узнайте, какой коллективный договор действует на вашем рабочем месте, - прочтите его содержание (вы можете запросить версию документа на польском языке!).

Во время работы: - убедитесь, что ставки и льготы, которые вы получаете от своего работодателя, соответствуют применимому коллективному договору https://www.pinterest.com/pin/938648747306093640/.

Если вы считаете, что ваши права были нарушены, обратитесь: - Французская инспекция труда - Inspection du travail (она разделена на территориальные единицы, называемые DIRECCTE (Directions regionales des entreprises, de la concurrence, de la consommentation, du travail et de l'emploi).

Здесь вы можете найти нужную инспекцию по почтовому индексу.

: - Польский консул во Франции (в Париже или в Лионе) - французский профсоюз - спросите подходящего для вас на рабочем месте.

Где найти подходящую схему работы для вашего рабочего места? В какую польскую ассоциацию следует обращаться за помощью в случае нарушения ваших прав? Ответы на этот вопрос вы найдете в полной версии статьи, доступной на нашем сайте: КОЛЛЕКТИВНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ - ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ - Присоединиться к нам на Facebook!