Дизайн, вёрстка, видеомонтаж
Предоставляю услуги:
- Разработка и дизайн визиток, баннеров, плакатов, меню, логотипов, ролл-апов, тейбл-тентов, рекламных щитов, растяжек
- Брошюры, журналы, книги, логотипы, визитки, бланки....
- Размещенных на сайтах, оформляю соц. сети и прочее
- Видеомонтаж
- Рекламные ролики
- Создание лендинг страниц
- Photoshop
- CorelDraw
- Adobe Illustrator
- Indesign
- VegasPro
- Tilda
- WordPress
Цены обсуждаются и вовсе не кусаются.
Обращайтесь и мы всегда сможем найти общий язык.