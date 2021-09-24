Дизайн, вёрстка, видеомонтаж

Предоставляю услуги:

Разработка и дизайн визиток, баннеров, плакатов, меню, логотипов, ролл-апов, тейбл-тентов, рекламных щитов, растяжек

Брошюры, журналы, книги, логотипы, визитки, бланки....

Размещенных на сайтах, оформляю соц. сети и прочее

Видеомонтаж

Рекламные ролики

Создание лендинг страниц

Программы:

- Photoshop

- CorelDraw

- Adobe Illustrator

- Indesign

- VegasPro

- Tilda

- WordPress

Цены обсуждаются и вовсе не кусаются.

Обращайтесь и мы всегда сможем найти общий язык.