sumatra

Константин sumatra

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн, вёрстка, видеомонтаж

Предоставляю услуги:

  • Разработка и дизайн визиток, баннеров, плакатов, меню, логотипов, ролл-апов, тейбл-тентов, рекламных щитов, растяжек
  • Брошюры, журналы, книги, логотипы, визитки, бланки....
  • Размещенных на сайтах, оформляю соц. сети и прочее
  • Видеомонтаж
  • Рекламные ролики
  • Создание лендинг страниц
Программы:

- Photoshop

- CorelDraw

- Adobe Illustrator

- Indesign

- VegasPro

- Tilda

- WordPress

Цены обсуждаются и вовсе не кусаются.

Обращайтесь и мы всегда сможем найти общий язык.