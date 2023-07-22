sumifares

Александр Мизюк sumifares

 
49 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Качественная и быстрая верстка сайтов любой сложности (Pixel Perfect, Responsive, W3C)

Здравствуйте, меня зовут Александр. Я занимаюсь версткой сайтов (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.) Работая со мной вы получите отличный сайт с быстрым и качественным кодом. Вместе мы составим техническое задание, если у вас его нет!

Мой сайт портфолио: https://my-portfolio-aeb86.web.app

Мои навыки:

  • Верстка сайтов любой сложности на HTML5/CSS3

  • Реализация landing page, корпоративных сайтов, интернет-магазинов на WordPress.

  • Правки существующих сайтов.

  • Оптимизация сайтов по Pagespeed, gtmetrix и т.п.

  • JQuery

  • JavaScript

  • ?Bootstrap 4 & 5

  • ?Верстка по методологии БЭМ

  • ?Работа с препроцессора и SASS/SCSS

  • Библиотека React

Я уверен, что наше сотрудничество будет эффективны. Работаю в любое время суток без выходных. Пишите, буду рад сотрудничеству!