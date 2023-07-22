Качественная и быстрая верстка сайтов любой сложности (Pixel Perfect, Responsive, W3C)

Здравствуйте, меня зовут Александр. Я занимаюсь версткой сайтов (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.) Работая со мной вы получите отличный сайт с быстрым и качественным кодом. Вместе мы составим техническое задание, если у вас его нет!

Мой сайт портфолио: https://my-portfolio-aeb86.web.app

Мои навыки:

Верстка сайтов любой сложности на HTML5/CSS3

Реализация landing page, корпоративных сайтов, интернет-магазинов на WordPress.

Правки существующих сайтов.

Оптимизация сайтов по Pagespeed, gtmetrix и т.п.

JQuery

JavaScript

?Bootstrap 4 & 5

?Верстка по методологии БЭМ

? Работа с препроцессора и SASS/SCSS

Библиотека React

Я уверен, что наше сотрудничество будет эффективны. Работаю в любое время суток без выходных. Пишите, буду рад сотрудничеству!