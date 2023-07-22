Качественная и быстрая верстка сайтов любой сложности (Pixel Perfect, Responsive, W3C)
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я занимаюсь версткой сайтов (лендинги, корпоративные сайты, интернет-магазины, визитки и др.) Работая со мной вы получите отличный сайт с быстрым и качественным кодом. Вместе мы составим техническое задание, если у вас его нет!
Мой сайт портфолио: https://my-portfolio-aeb86.web.app
Мои навыки:
Верстка сайтов любой сложности на HTML5/CSS3
Реализация landing page, корпоративных сайтов, интернет-магазинов на WordPress.
Правки существующих сайтов.
Оптимизация сайтов по Pagespeed, gtmetrix и т.п.
JQuery
JavaScript
?Bootstrap 4 & 5
?Верстка по методологии БЭМ
?Работа с препроцессора и SASS/SCSS
Библиотека React
Я уверен, что наше сотрудничество будет эффективны. Работаю в любое время суток без выходных. Пишите, буду рад сотрудничеству!