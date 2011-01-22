summer_summer

Иванова Татьяна Александровна
Адрес: г. Москва
Телефон: 8(967)0999249
E-mail: [email protected]
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Дата рождения: 01.01.1985
Семейное положение: не замужем
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
Опыт проектирования жилых и общественных зданий на стадии ЭП, АР;
Опыт проектирования жилых и общественных интерьеров на стадии ЭП, РП с
последующей реализацией;
Опыт взаимодействия со смежными специальностями;
Умение пользоваться нормативной документацией;
Опыт работы в коллективе;
Владение ручной графикой;
Опытный пользователь программ : Autocad, Archicad, 3DSMax ( V-Ray), Corel
Draw, Photoshop, MSOffice.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2009-2010 гг. - архитектор- дизайнер, "Инодизайн", г. Саратов.
Проектирование жилых малоэтажных зданий, проектирование жилых и общественных интерьеров.
Обязанности: выезд на замер,общение с заказчиком, выполнение
эскизной и рабочей документации, визуализация, подбор материалов, взаимодействие со смежными специальностями.
2008-2009 гг. - архитектор, "Юником-2000", г. Саратов.
Проектирование жилых зданий, реконструкция, участие в проектировании коттеджного поселка.
Обязанности: общение с заказчиком, составление эскизной и проектной документации, вертикальная планировка, визуализация, выезд на объекты, взаимодействие со смежными специальностями.
С июня 2009г. - самостоятельное проектирование зданий и интерьеров на дому.
ОБРАЗОВАНИЕ
2002-2008гг. – высшее
Саратовский Государственный Технический Университет
Специальность «Дизайн архитектурной среды»,
квалификация «архитектор-дизайнер».