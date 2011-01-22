summer_summer

Иванова Татьяна Александровна

Адрес: г. Москва

Телефон: 8(967)0999249

E-mail: [email protected]

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата рождения: 01.01.1985

Семейное положение: не замужем

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Опыт проектирования жилых и общественных зданий на стадии ЭП, АР;

Опыт проектирования жилых и общественных интерьеров на стадии ЭП, РП с

последующей реализацией;

Опыт взаимодействия со смежными специальностями;

Умение пользоваться нормативной документацией;

Опыт работы в коллективе;

Владение ручной графикой;

Опытный пользователь программ : Autocad, Archicad, 3DSMax ( V-Ray), Corel

Draw, Photoshop, MSOffice.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2009-2010 гг. - архитектор- дизайнер, "Инодизайн", г. Саратов.

Проектирование жилых малоэтажных зданий, проектирование жилых и общественных интерьеров.

Обязанности: выезд на замер,общение с заказчиком, выполнение

эскизной и рабочей документации, визуализация, подбор материалов, взаимодействие со смежными специальностями.

2008-2009 гг. - архитектор, "Юником-2000", г. Саратов.

Проектирование жилых зданий, реконструкция, участие в проектировании коттеджного поселка.

Обязанности: общение с заказчиком, составление эскизной и проектной документации, вертикальная планировка, визуализация, выезд на объекты, взаимодействие со смежными специальностями.

С июня 2009г. - самостоятельное проектирование зданий и интерьеров на дому.

ОБРАЗОВАНИЕ

2002-2008гг. – высшее

Саратовский Государственный Технический Университет

Специальность «Дизайн архитектурной среды»,

квалификация «архитектор-дизайнер».