summerrain

Любая работа с текстами: быстрота, уникальность, креативный подход
Пишу как поэзию, так и прозу, кажется, с тех пор как научилась писать. Во мне отмечают талант и необычайное умение манипулировать словом. Предлагаю всегда оригинальные и креативные идеи, выполняю работу качественно и в срок. В настоящее время являюсь студенткой МГУ им. М.В.Ломоносова.
Предоставляемые мною услуги:
1. Статьи, обзоры, рецензии
2. Художественные переводы с английского или на английский
3. Поэзия, стихотворные поздравления, тексты песен
4. Прозаические тексты любой сложности для любой целевой аудитории
5. Эссе
6. Контрольные/рефераты по гуманитарным дисциплинам.
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