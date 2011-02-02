summerrain

Любая работа с текстами: быстрота, уникальность, креативный подход

Пишу как поэзию, так и прозу, кажется, с тех пор как научилась писать. Во мне отмечают талант и необычайное умение манипулировать словом. Предлагаю всегда оригинальные и креативные идеи, выполняю работу качественно и в срок. В настоящее время являюсь студенткой МГУ им. М.В.Ломоносова.

Предоставляемые мною услуги:

1. Статьи, обзоры, рецензии

2. Художественные переводы с английского или на английский

3. Поэзия, стихотворные поздравления, тексты песен

4. Прозаические тексты любой сложности для любой целевой аудитории

5. Эссе

6. Контрольные/рефераты по гуманитарным дисциплинам.