Очень довольна сотрудничеством с Антоном. Сначала был страх обращаться, потому что как раз перед Антоном была неудачная попытка реализации с другим дизайнером. Но все страхи ушли мгновенно и безвозвратно сразу после получения вариантов логотипа. Я, конечно, думала, что наш логотип должен быть крутым, но не подозревала, что его можно реализовать настолько круто и с первого раза. Дальнейшая работа по бренд-буку также прошла легко и без недопониманий. Спасибо большое за сотрудничество. P.S. А еще Антон не задает глупых и ненужных вопросов. +100 к карме :)