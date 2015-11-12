От вас - подтвержденный опыт работы с Террасофтом. В т.ч. с SMS-информированием. Хотелось бы от вас услышать рекомендации по выбору пакета, его платности и стоимости отправки самих смс. Плюс непосредственное подключение. ...
Креативный арт-директор.
Креативю и директорю ;)
На данный момент выступаю исключительно в роли заказчика!
С 2011 года работала в digital-агентстве ведущим контент-менеджером.
основной клиент: МегаФон федерального масштаба
С 2013 работала менеджером проектов в компании Avada
навыки:
Adobe Photoshop, GIMP, Jira, MS Office, Notepad++, Мегаплан, Прототипирование, Тестирование проектов, Типограф, Управление персоналом, Управление проектами, знание HTML, начальные - CSS, работа с CMS: Proxima, Joomla, фреймоврки Django, Yii
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Тз во вложении, все доп. материалы будут предоставлены. Количество слайдов - 13 (плюс/минус 2-3) Бренд-бук есть, но вариант использовать его под копирку не подходит. Фирменные элементы используем, но без чрезмерного ...Презентации10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $4
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1. для подписной страницы требуется интеграция с юнисендером - т.е. как только оставили имейл в форме и подписались, запускаются письма по цепочке. 2. на эту же форму на кнопку повесить цель я.метрики. ...Завершен9 лет назад
- $10
Есть тз (см. файл), большая часть текста в нем уже дана. Ваша задача - сделать 7 писем, исходя из этих шаблонов. Все дополнительные данные будут предоставлены (от чьего имени рассылка, ссылки на товары, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
тз во вложении в нем пересекаются 2 сайта: http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/ - сайт по продаже рекламы http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/startup.php - сайт по продаже франшизы Это не один и тот же сайт, они разные. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $150
Необходимо переработать существующий логотип и существующий бренд-бук. Тз во вложении. P.S. Оплата в рублях, бюджет 10 000 р. на электронный кошелек или на р/сч. В случае эл. кошелька комиссия вычитается из ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Для сайта требуется сделать - 2 новых баннера - обложку для группы фб - небольшую правочку на самом сайтеЗавершен10 лет назад
http://yellow-owl.net/ необходимо сменить баннер на сайтеЗавершен10 лет назад
http://yellow-owl.net/ на сайте размещен баннер про распродажу. С него необходимо сделать ссылку на группу вк. баннер размещен фоном. оставляйте заявочки с вашими предложениями и ценами. повторюсь, задачка срочная.Завершен10 лет назад
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Необходимо сделать аватарку для группы вк, а также акционный баннер.Завершен10 лет назад
Для сайта http://yellow-owl.net/ нужны 3 тематических баннера (все подробности в тз). Основные требования к дизайнерам: - вы любите красивые сайты (да, мы считаем свой именно таким) :)) - вы любите создавать ...Завершен10 лет назад
- $100
Доработать существующую РК для Я.Директа и создать компанию для Google AdWords. сайт http://yellow-owl.net/Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
сайт: http://avada.ru/ Сейчас в шапке находится большая книга, сильно растянутая. Благодаря чему внимание рассеивается, и становится непонятно, что это вообще книга. Требуется сделать 2 вещи: 1. переработать книгу, сделав более компактной и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $75
Всем доброго времени суток. Юной и очень позитивно настроенной компании требуется такой же позитивный и нестандартный логотип. Конкурс подходит всем, кто любит проявлять творческие идеи при создании логотипов, а не ориентироваться на ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад