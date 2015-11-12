sun462008

Елена sun462008

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Арт-директор

Креативный арт-директор.

Креативю и директорю ;)

На данный момент выступаю исключительно в роли заказчика!

С 2011 года работала в digital-агентстве ведущим контент-менеджером.

основной клиент: МегаФон федерального масштаба

С 2013 работала менеджером проектов в компании Avada

навыки:

Adobe Photoshop, GIMP, Jira, MS Office, Notepad++, Мегаплан, Прототипирование, Тестирование проектов, Типограф, Управление персоналом, Управление проектами, знание HTML, начальные - CSS, работа с CMS: Proxima, Joomla, фреймоврки Django, Yii

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Terrasoft (marketing). Подключить блок SMS-информирования

    От вас - подтвержденный опыт работы с Террасофтом.  В т.ч. с SMS-информированием.  Хотелось бы от вас услышать рекомендации по выбору пакета, его платности и стоимости отправки самих смс. Плюс непосредственное подключение.  ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка предметных фото

    Требуется обработать 7 фотографий для сайта:  - поработать с качеством товара - изменить фон (пример исходника прикладываю, пример на сайте - http://medok.ru/shop/catalog/soputstvuyushchie_tovary/) - отресайзить под 3 размера (700*700, 350*350, 150*150) Формат .jpg ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка лендинга

    $100

    Верстка валидная, +- 2 пикселя, ие9+, корректное отображение и корректное поведение форм на планшетах и мобильных.  ТЗ во вложении. Исходники по ссылке https://yadi.sk/d/SDJIuOQwuFL4M Оплата на я.деньги или карту банка. Вебмани ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать pdf-презентацию для онлайн-мероприятия

    $50

    Тз во вложении, все доп. материалы будут предоставлены.  Количество слайдов - 13 (плюс/минус 2-3) Бренд-бук есть, но вариант использовать его под копирку не подходит.  Фирменные элементы используем, но без чрезмерного ...

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разместить баннер на сайте (псд-макета нет)

    $4

    http://www.tehnomed.ru/ в левую колонку под каталог разместить баннер со ссылкой ссылка с баннера сюда http://www.tehnomed.ru/podpiska/. не с кнопки, а со всего баннера баннер в 2-х вариантах: в статике и при наведении мышкой ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Связать форму на lp с Unisender + повесить цель метрики

    1. для подписной страницы требуется интеграция с юнисендером - т.е. как только оставили имейл в форме и подписались, запускаются письма по цепочке.  2. на эту же форму на кнопку повесить цель я.метрики.  ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать 7 писем по шаблону

    $10

    Есть тз (см. файл), большая часть текста в нем уже дана.  Ваша задача - сделать 7 писем, исходя из этих шаблонов.  Все дополнительные данные будут предоставлены (от чьего имени рассылка, ссылки на товары, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки верстки сайта + API Я.карт

    тз во вложении в нем пересекаются 2 сайта: http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/ - сайт по продаже рекламы http://xn--80aaard0adaelmcnod.xn--p1ai/startup.php - сайт по продаже франшизы Это не один и тот же сайт, они разные. ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переработка логотипа и существующего бренд-бука

    $150

    Необходимо переработать существующий логотип и существующий бренд-бук. Тз во вложении.  P.S. Оплата в рублях, бюджет 10 000 р. на электронный кошелек или на р/сч. В случае эл. кошелька комиссия вычитается из ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннеры для сайта

    $50

    Для сайта требуется сделать - 2 новых баннера - обложку для группы фб - небольшую правочку на самом сайте

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется помощь с баннером.

    http://yellow-owl.net/ на сайте размещен баннер про распродажу. С него необходимо сделать ссылку на группу вк. баннер размещен фоном. оставляйте заявочки с вашими предложениями и ценами. повторюсь, задачка срочная.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайту требуются 3 баннера

    Для сайта http://yellow-owl.net/ нужны 3 тематических баннера (все подробности в тз). Основные требования к дизайнерам: - вы любите красивые сайты (да, мы считаем свой именно таким) :)) - вы любите создавать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка шапки сайта

    сайт: http://avada.ru/ Сейчас в шапке находится большая книга, сильно растянутая. Благодаря чему внимание рассеивается, и становится непонятно, что это вообще книга. Требуется сделать 2 вещи: 1. переработать книгу, сделав более компактной и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для компании

    $75

    Всем доброго времени суток. Юной и очень позитивно настроенной компании требуется такой же позитивный и нестандартный логотип. Конкурс подходит всем, кто любит проявлять творческие идеи при создании логотипов, а не ориентироваться на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

IlMi84
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Обработка предметных фото
Спасибо, Елена С вами тоже приятно работать
Илья, спасибо за столь качественную работу и четкое соблюдение сроков. Всегда на связи, всегда понимаете поставленную задачу, без лишних правок. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
vlasov_michael
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга
Отлично поработали с Еленой. Всегда на связи. Четкое ТЗ. Интересный проект, быстрая оплата. Рекомендую!
Работа с Михаилом очень понравилась. Верстка была готова в заявленные сроки, все наши желаемые правки вносились тут же. Михаил - исполнитель, к которому хочется обратиться еще.
Ответный отзыв
aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Связать форму на lp с Unisender + повесить цель метрики
Остался доволен сотрудничеством с Еленой. Все прошло быстро и без проблем. Сложностей в общении не возникало. Оплату получил без задержек сразу после выполнения задачи.
Работать с Николаем очень понравилось. Проект выполнен раньше указанного срока, во время выполнения всегда был на связи. Задача была горящая, поэтому сроки имели принципиально важное значение. Хотя в проекте я и указала оплату 50/50, но по факту она была сразу после выполнения. Также спокойно отвечал на мои дополнительные вопросы уже по завершении. Рекомендую к сотрудничеству, сделано быстро и четко.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Переработка логотипа и существующего бренд-бука
Спасибо Елене за приятное сотрудничество
Очень довольна сотрудничеством с Антоном. Сначала был страх обращаться, потому что как раз перед Антоном была неудачная попытка реализации с другим дизайнером. Но все страхи ушли мгновенно и безвозвратно сразу после получения вариантов логотипа. Я, конечно, думала, что наш логотип должен быть крутым, но не подозревала, что его можно реализовать настолько круто и с первого раза. Дальнейшая работа по бренд-буку также прошла легко и без недопониманий. Спасибо большое за сотрудничество. P.S. А еще Антон не задает глупых и ненужных вопросов. +100 к карме :)
Ответный отзыв
And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Баннеры для сайта
И снова все отлично, спасибо! :)
Еще один проект с Андреем и, как обычно, только положительные эмоции от работы. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
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