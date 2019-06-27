Профессиональные навыки:
Рисунок от руки, хорошее владение всеми графическими пакетами.
3D-моделирование и визуализация.
2D- и 3D-дизайн и проектирование выставочных стендов.
Дизайн рекламно-полиграфической продукции.
Разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.
Векторные и растровые иллюстрации.
Оформление промоакций и мест продаж.
Цветокоррекция, верстка, ретушь.
Образование: высшее, кафедра Оптики СГУ, специальность: физик, 1992 – 1997, к.ф.-м.н.
Написание статей, курсовых, рефератов по физике, биофизике, биохимии, биологии, психологии, философии
ПК: 3D-Max и Maya, Vray, Corel Draw, PhotoShop, Illustrator, InDesign, Quark, немного AutoCAD и ArhiCad, PageMaker, Office, Origin, Mathcad.
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Портфолио
- Ring108 просмотров
- Ring126 просмотров
- Вариант обложки журнала «Спортивная Россия»169 просмотров
- Журнал «Спортивная Россия», InDesign184 просмотра
- Интерьер, 3D-Max, Photoshop170 просмотров
- Экстерьер, 3D-Max, Photoshop211 просмотров
- Illustrator148 просмотров
- Ptotoshop, планшет152 просмотра