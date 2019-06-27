Профессиональные навыки:

Рисунок от руки, хорошее владение всеми графическими пакетами.

3D-моделирование и визуализация.

2D- и 3D-дизайн и проектирование выставочных стендов.

Дизайн рекламно-полиграфической продукции.

Разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.

Векторные и растровые иллюстрации.

Оформление промоакций и мест продаж.

Цветокоррекция, верстка, ретушь.

Образование: высшее, кафедра Оптики СГУ, специальность: физик, 1992 – 1997, к.ф.-м.н.

Написание статей, курсовых, рефератов по физике, биофизике, биохимии, биологии, психологии, философии

ПК: 3D-Max и Maya, Vray, Corel Draw, PhotoShop, Illustrator, InDesign, Quark, немного AutoCAD и ArhiCad, PageMaker, Office, Origin, Mathcad.