Художник, дизайнер, скульптор

Федорова Алена

03.05.80

+7 (903) 730 54 69

[email protected]

www.sunalen.ru (сайт посвящен моему творчеству)

Образование:

1999-2005 гг. МГХПУ им. Строганова (факультет керамика)

1998-99 гг. Лицей анимационной кинематографии № 333 (художник-декоратор, красный диплом)

1994-97 гг. Школа-комплекс “Царицыно” (худ. Прикладной класс)

Опыт работы:

2008-н. в. Выставочная деятельность (персональная выставка “Супер Суп” галерея Крыша, персональная выставка “Демиург”кафе Греннис), монументальная роспись, иллюстрации, преподаватель керамики (присвоен 12 разряд).

2007-2008 Группа компаний АРМИ Арт-директор

Разработка креативных концепций, продвижение брендов, участие в съемках и фотоссесиях.

Компании: Альфа Банк, Банк Союз, Кетчуп Hеinz, Лукойл и т.д.

2006-2007 РА Башня (соучредитель)

Дизайн, PR, организация и проведение мероприятий, организация пресс-центров и мониторинг информации.

Компании: “Детский мир”, “Emagense” и т. д.

2005-2006 гг. Ведущий дизайнер Сеть кинотеатров “Формула кино” (Дизайн полиграфии, сувенирки, верстка буклета ФК, декорации к мероприятиям, разработка и продвижение бренда компании, организация и проведение мероприятий Ф.К.)

2003-2005 гг. Free Lans. Дизайн, верстка. . Организация и проведение рекламных акций, перфомансов и клубных мероприятий.

Компании: казино “Адмирал”, тур. Фирма “Путевые советы”, студио Ром, DefendLock и др.

2001-2003 гг. Дизайнер полиграфии Дизайн бюро “Радуген” (Дизайн и верстка рекламной продукции, полное обслуживание (полиграфия, сувенирка и т.д. для клубов “Точка”, “Свалка”, к. о. “Мельница”))

2000-2002 гг. Художник шаржист на промо акциях

1998-1999 гг. Художник росписчик ООО ”Гжель”

1998-1999 гг. Художник декоратор КТВ “Орехово” (детские программы)

1997-2001 гг. Педагог дополнительного образования (класс дизайн и керамика). Присвоен 8 разряд.

Дополнительные навыки:

Монументальная живопись, керамика, иллюстрации, роспись.

Рабочие станции: Mac, PC

Графические программы: Adobe Photoshop, QuarkXPress. Adobe Illustrator,и т.д. Рисую на планшете. Рисунок от руки, знание полиграфических процессов, цветокоррекция. Сотрудничаю с типографиями.