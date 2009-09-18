Разработка сайтов, дизайн сайтов, верстка, создание корпоративного стиля
Разработка сайтов на drupal, разработка модулей
Разработка скриптов php
Знания: html, php, mysql, css, javascript
Дизайн сайтов, создание и верстка шаблонов
Создание корпоративного стиля, brand book, лого, буклеты, визитки
Обработка фотографий
Использую Photoshop, Corel Draw, 3D Max, Flash, и других помощников...
Занимаюсь 4-й год, не основная работа... пока )))
Есть большое желание работать и развиваться в web сфере
Действие аккаунта приостановлено!
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