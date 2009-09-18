Разработка сайтов, дизайн сайтов, верстка, создание корпоративного стиля

Разработка сайтов на drupal, разработка модулей

Разработка скриптов php

Знания: html, php, mysql, css, javascript

Дизайн сайтов, создание и верстка шаблонов

Создание корпоративного стиля, brand book, лого, буклеты, визитки

Обработка фотографий

Использую Photoshop, Corel Draw, 3D Max, Flash, и других помощников...

Занимаюсь 4-й год, не основная работа... пока )))

Есть большое желание работать и развиваться в web сфере