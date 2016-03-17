- Мои любимые задачи и навыки:
- Прототипирование сайтов (основы веб-дизайна и типографики, Axure RP, Ninjamock, Photoshop);
- Программирование js-модулей для элементов интерфейса и интеграция jQuery-плагинов (валидация, слайдер, аккордеон, слайдшоу и т.п.);
- Workflow (рабочая среда) (Conemu, Gulp, Git, Github, Gistbox, Atom, Sublime, Codepen, Dev Tools, Asana, Trello, Bitrix24, Evernote, Pomodoro timer);
- Понимание работы c PHP, умение настроить сессии и почтовые рассылки;
- Работал с API ModX, 1c-Bitrix, Wordpress;
- Электронная коммерция: взаимодействие с платёжными системами PayPal, Gate2Shop, etc., менеджмент eCommerce-проектов;
- Работа с сервисами цифровой дистрибуции: редактирование и публикация контента в Steam, Sony PSN, координация действий международных комьюнити-менеджеров;
- Менеджмент веб-проектов;
- Знаком с SEO;
- Понимание основных парадигм ООП;
- Знание фундаментальных элементов www: основы http, схема работы браузеров и рендеринга страницы.
- Сфера интересов и немного о себе:
- Созидательная мотивация и желание приносить пользу людям;
- Высокий уровень внутренней организованности и "тайм-менеджерских" качеств;
- Опираюсь в своей деятельности на честность, последовательность действий и порядочность.
- Cвою квалификацию могу подтвердить следующим:
- Мои контакты:
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