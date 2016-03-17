веб-разработка | менеджмент it-проектов

Мои любимые задачи и навыки:

- Качественная и аккуратная вёрстка интерфейсов и веб-сайтов любой сложности (кроссбраузерность, отзывчивость, Progressive Enhancement, БЭМ, Jade, Sass);

- Прототипирование сайтов (основы веб-дизайна и типографики, Axure RP, Ninjamock, Photoshop);

- Программирование js-модулей для элементов интерфейса и интеграция jQuery-плагинов (валидация, слайдер, аккордеон, слайдшоу и т.п.);

- Workflow (рабочая среда) (Conemu, Gulp, Git, Github, Gistbox, Atom, Sublime, Codepen, Dev Tools, Asana, Trello, Bitrix24, Evernote, Pomodoro timer);

- Понимание работы c PHP, умение настроить сессии и почтовые рассылки;

- Работал с API ModX, 1c-Bitrix, Wordpress;

- Электронная коммерция: взаимодействие с платёжными системами PayPal, Gate2Shop, etc., менеджмент eCommerce-проектов;

- Работа с сервисами цифровой дистрибуции: редактирование и публикация контента в Steam, Sony PSN, координация действий международных комьюнити-менеджеров;

- Менеджмент веб-проектов;

- Знаком с SEO;

- Понимание основных парадигм ООП;

- Знание фундаментальных элементов www: основы http, схема работы браузеров и рендеринга страницы.

Сфера интересов и немного о себе:

- Регулярно занимаюсь самообразованием в области frontend-разработки;

- Созидательная мотивация и желание приносить пользу людям;

- Высокий уровень внутренней организованности и "тайм-менеджерских" качеств;

- Опираюсь в своей деятельности на честность, последовательность действий и порядочность.

Cвою квалификацию могу подтвердить следующим:

- Сертификат "веб-разработка": http://loftschool.com/certificate/QC87314967578; - Небольшое портфолио: http://sundeath.ru/; - Ссылка на github: https://github.com/sunndeath

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