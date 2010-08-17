Специализируюсь в области рекламы, переводов, написании текстов различной тематики.
Личные данные
Дата и место рождения: 6 июня 1989 г., г. Черкассы
Возраст: 21 год
Семейное положение: не замужем
Телефон мобильный: 0639957496
E-mail: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
2006-2012 Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого, физ-мат, бакаавр.
Дополнительное образование
2006-2010 английский язык (заочный курс)
ОПЫТ РАБОТЫ
2007-настоящее время, работаю в области рекламы
исследование потребительских предпочтений, восприятия продукта,названий, этикеток и упаковки для вывода на рынок торговых марок
Знание языков
Украинский, русский - родные
Английский – свободно
Работа с компьютером
Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)
Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail(Outlook Express), графическими (CorelDRAW!, Photoshop)
Опыт по WEB дизайну (HTML)
Имею домашний ПК с доступом в Internet.
Набор текста «слепым» методом: кириллица – 270 зн./мин., латиница – 150 зн./мин.