Специализируюсь в области рекламы, переводов, написании текстов различной тематики.

Личные данные

Дата и место рождения: 6 июня 1989 г., г. Черкассы

Возраст: 21 год

Семейное положение: не замужем

Телефон мобильный: 0639957496

E-mail: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

2006-2012 Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого, физ-мат, бакаавр.

Дополнительное образование

2006-2010 английский язык (заочный курс)

ОПЫТ РАБОТЫ

2007-настоящее время, работаю в области рекламы

исследование потребительских предпочтений, восприятия продукта,названий, этикеток и упаковки для вывода на рынок торговых марок

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – свободно

Работа с компьютером

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)

Навык работы с Internet (MS Explorer) и E-mail(Outlook Express), графическими (CorelDRAW!, Photoshop)

Опыт по WEB дизайну (HTML)

Имею домашний ПК с доступом в Internet.

Набор текста «слепым» методом: кириллица – 270 зн./мин., латиница – 150 зн./мин.