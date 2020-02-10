Рисую акварелью портреты, персонажей из фильмов или сериалов
Всем привет! Меня зовут Лиса и я люблю рисовать! Выполняю заказы акварелью с учетом пожеланий. Готовую работу перевожу в цифровой вариант или отправляю заламинированный оригинал почтой. Посмотреть на мои работы можно в инстаграмме [hekitsune].
Готова к сотрудничеству. Хорошего всем настроения!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Чонгук из BTS43 просмотра
- Оди из "Очень странных дел"134 просмотра
- Аска из "Евангелиона"40 просмотров
- Джокер в исполнении Хоакина Феникса33 просмотра
- Аврора из "Малефисенты"67 просмотров