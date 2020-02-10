Рисую акварелью портреты, персонажей из фильмов или сериалов

Всем привет! Меня зовут Лиса и я люблю рисовать! Выполняю заказы акварелью с учетом пожеланий. Готовую работу перевожу в цифровой вариант или отправляю заламинированный оригинал почтой. Посмотреть на мои работы можно в инстаграмме [hekitsune].

Готова к сотрудничеству. Хорошего всем настроения!