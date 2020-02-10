sunfloweressll

Лиса sunfloweressll

 
25 летРоссия/Нижний Тагил
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Рисую акварелью портреты, персонажей из фильмов или сериалов

Всем привет! Меня зовут Лиса и я люблю рисовать! Выполняю заказы акварелью с учетом пожеланий. Готовую работу перевожу в цифровой вариант или отправляю заламинированный оригинал почтой. Посмотреть на мои работы можно в инстаграмме [hekitsune]. 

Готова к сотрудничеству. Хорошего всем настроения!

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