Web-разработчик, Мобильный разработчик

День добрый! Зовут меня Сунгур. Увлекаюсь веб-разработкой уже 4 года. Знаю все технологии современной веб-разработки, такие как:

- HTML,

- CSS

- Препроцессоры SaaS/SCSS

- JavaScript и немного TypeScript

- JQuery

- Bootstrap 4

- Vue JS

- Wow JS + Animate.css

- На данном этапе изучаю ещё Angular

- PHP + MySQL

- PostgreSQL

- Git

- UI/UX дизайн в Figma

- Методология БЭМ

- Кроссплатформенная мобильная разработка на Flutter

Делаю свою работу максимально качественно и эффективно, готов на дальнейшее сотрудничество.