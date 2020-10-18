Web-разработчик, Мобильный разработчик
День добрый! Зовут меня Сунгур. Увлекаюсь веб-разработкой уже 4 года. Знаю все технологии современной веб-разработки, такие как:
- HTML,
- CSS
- Препроцессоры SaaS/SCSS
- JavaScript и немного TypeScript
- JQuery
- Bootstrap 4
- Vue JS
- Wow JS + Animate.css
- На данном этапе изучаю ещё Angular
- PHP + MySQL
- PostgreSQL
- Git
- UI/UX дизайн в Figma
- Методология БЭМ
- Кроссплатформенная мобильная разработка на Flutter
Делаю свою работу максимально качественно и эффективно, готов на дальнейшее сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!