sunjane1000

Быстро. Качественно. Со вкусом.

Минутка истории:

В 2014 году вошла в 100 лучших студентов России в рамках конкурса Фонда Русской Экономики; в 2015 году прошла в финал стипендиального конкурса Владимира Потанина; Активно выступаю на научно-практических конференциях российского и международного формата, печатаюсь в экономических журналах; Стажировалась в Греции, Ирландии, России и Финляндии; В 2016 стала интересоваться веб-дизайном, а теперь не могу представить свою жизнь без этого!

Пара фактов о себе:

+ Рисую более 15 лет (окончила худ. школу, множество курсов, сейчас коплю на графический планшет, чтобы попробовать "бесконечные холсты и краски");

+ "Креативщик" (идей много, озарения постоянные, к сожалению, большинство просто физически не удается реализовать, но я работаю над этим).

Люблю:

Графический дизайн, путешествия, рисование маслом и акварелью, изучение чего-то новенького, кибер-спорт и компьютерные игры, VR, астрологию и эзотерику, Марвел и Хаяо Миядзаки, общение с людьми, йогу, Вселенную..... :)