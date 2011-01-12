$200
Разработка выпускной виньетки
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Детская и семейная, свадебная, love-story, open-air, предметная, студийная.
Ретушь, цветокоррекция, коллажи.
Фотокниги, слайд-шоу, печать.
Сотрудничество с международными и российскими фотобанками:
Istockphoto, Shutterstock, Fotolia, Dreamstime, Bigstockphoto, Лори и др.
Профессиональный опыт более 6 лет
Разработка выпускной виньетки
Требуется разработать фирменный стиль для фотографа. Направление - детская и семейная фотография. Концепция - семья, детство, семейные ценности. В перспективе - редизайн сайта http://olga-krasavina.ru На ...