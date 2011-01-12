sunlu4ik

Ольга sunlu4ik

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Детский и семейный фотограф

Детская и семейная, свадебная, love-story, open-air, предметная, студийная.

Ретушь, цветокоррекция, коллажи.

Фотокниги, слайд-шоу, печать.

Сотрудничество с международными и российскими фотобанками:

Istockphoto, Shutterstock, Fotolia, Dreamstime, Bigstockphoto, Лори и др.

Профессиональный опыт более 6 лет

Отзывы фрилансеров

Black_Sunrise
Юлия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
57 отзывов
$200
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Юлии Полянской
Рада была работать с Ольгой, очень ответственный и порядочный заказчик.
Спасибо Юлии за качественную и оперативную работу! Все сделано и передано в лучшем виде, учтены все пожелания. Рекомендую! :)
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Фирменный стиль для фотографа
Классный проект, классный заказчик, супер-общение и моментальная оплата! Мои рекомендации Оле и 10 баллов!
Профессионально, качественно, оперативно и со вкусом. На любой каприз заказчика - несколько предложений, да таких, что глаза разбегаются! Приятно было и работать и общаться, спасибо Ольге! Рекомендую +10 :)
Ответный отзыв