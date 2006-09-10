Специализация нашей компании: Web-программирование, автоматизация производства и базы данных.

Несмотря на сложность разработки некоторых наших приложений,

мы предлагаем их по доступным ценам. Сайт нашей компании http://sunnylog.com.

Подробнее об услугах SunnyLog:

1) Web-программирование - написание серверных компонентов ActiveX,

интегрируемых c COM (Component Object Model). Эти компоненты легко

могут быть задействованы в любом приложении, которое поддерживает

VBA (MSAccess, MSExcel, RSView32 и т.д.) или VBScript (ASP, ASP.NET, Windows Script Host).

Также на их основе мы строим масштабируемые распределенные Web-приложения,

которые доступны пользователю через обычный браузер компьютера, находящегося

в локальной сети или интернете. Эти приложения обеспечивают хорошую скорость

работы и полное взаимодействие с операционной системой серверного компьютера,

в том числе с базами данных, с любыми офисными приложениями, с OPC-серверами и т.п.

Cпециалисты нашей компании используют и обычные методы построения Web-приложений:

классический ASP(VBScript), ASP.NET 2.0 (VBScript, C#), XML, HTML, Flash (ActionScript).

Мы не занимаемся разработкой графической части приложений (подбором цветов,

стилей, рисованием), однако можем ее профессионально программировать для вас.

Если вы желаете особый дизайн вашего сайта или приложения вам прийдется

предоставить шаблон (рисунки или html файлы) или мы можем заказать дизайн

приложения за вас, но это существенно увеличит стоимость проекта.

2) Автоматизация производства - написание программного обеспечения для контроллеров

Allen-Bradley (серий 1756 ControlLogix, 1769 CompactLogix, 1789 SoftLogix, 1794 FlexLogix),

с использованием RSLogix версии с 8 по 15 (Rockwell). Написание SCADA-систем в RSView32

версии с 6 по 7.20 (Rockwell). Регистрация данных, аварий и активности в любой базе данных,

поддерживающей ODBC (Dbase, MSAccess, MSSQL Server и т.д.). Также возможно исправление

ошибок в чужом программном обеспечении, либо работы по изменению, расширению

функциональности автоматических систем. В сфере автоматизации компания SunnyLog

разрабатывает только программное обеспечение. Разработкой "бумажных" проектов

(выбор оборудования, проектирование электрических схем, чертежей) наши

специалисты не занимаются.

3) Базы данных - для построения недорогих локальных баз данных используется Microsoft Access,

для сетевых баз данных используются связки:

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# | Серверная часть | Формирование клиентского интерфейса |

---------------------------------------------------------------------------|

1 | _MS SQL Server_ | _______ASP или ASP.NET_____________|

2 | ___MS Access___ | _______ASP или ASP.NET_____________|

3 | _MS SQL Server_ | __________MS Access________________|

4 | _MS SQL Server_ | _________Visual Basic________________|

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Предварительная консультация бесплатна.

Предоплата 10%.

По всем вопросам обращайтесь по почтовому адресу [email protected].

http://sunnylog.com.