sunnypaiva18

Услуги Директолога pекламной сети в Яндекс.Директ.

Директолог, (интернет-маркетолог)

Настрою рекламную кампанию для вашего сайта в рекламной сети Яндекс.Директ (РСЯ) и на Поиске

Перед запуском рекламной кампании проведу аудит вашего сайта, для увеличения эффективности PK- за отзыв.

Tестовая реклама

Что входит:

-Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз, 10-30шт

-Открутка рекламы на минимальном бюджете 2000-3000р

-Установка системы аналитики Яндекс-Метрики, для отслеживания эффективности рекламы

-Создание объявлений 3-10шт

-Ведение рекламы до 14 дней

-Отчет по результатам рекламы

-План дальнейших действий

Стоимость:

oт 1000p, срок 3-4 дня

Полная настройка

Что входит:

-Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз, (от 100-до нескольких тысяч)

-Установка системы аналитики Яндекс Метрики, для отслеживания эффективности рекламы

-Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз

-Настройка ретаргетинговой рекламной кампании

-Ведение рекламы 30 дней

-Отчет по результатам рекламы

-План дальнейших действий

Стоимость:

5000p (если большой ассортимент продуктов-то стоимость обсуждается индивидуально)

Срок от 5-10 дней

Ведение и улучшение

Что входит:

-Работа со ставками за клик

-Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям, регионам и ряду других параметров.

-Отслеживание эффективности и окупаемости

-Написание новых объявлений

-Добавление новых ключевых фраз

-И другие мероприятия с целью повышения эффективности рекламы.

Стоимость:

3000 рублей - 1й месяц ведения +10% от рекламного бюджета в месяц - 2й и следующие месяцы, либо обсуждаем условия индивидуально.