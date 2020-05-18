sunnypaiva18

Директолог, (интернет-маркетолог)
Настрою рекламную кампанию для вашего сайта в рекламной сети Яндекс.Директ (РСЯ) и на Поиске
Перед запуском рекламной кампании проведу аудит вашего сайта, для увеличения эффективности PK- за отзыв.
Tестовая реклама
Что входит:
-Настройка рекламы РСЯ на небольшое количество ключевых фраз, 10-30шт
-Открутка рекламы на минимальном бюджете 2000-3000р
-Установка системы аналитики Яндекс-Метрики, для отслеживания эффективности рекламы
-Создание объявлений 3-10шт
-Ведение рекламы до 14 дней
-Отчет по результатам рекламы
-План дальнейших действий
Стоимость:
oт 1000p, срок 3-4 дня
Полная настройка
Что входит:
-Настройка рекламы РСЯ на максимальное количество ключевых фраз, (от 100-до нескольких тысяч)
-Установка системы аналитики Яндекс Метрики, для отслеживания эффективности рекламы
-Создание объявлений под каждую группу ключевых фраз
-Настройка ретаргетинговой рекламной кампании
-Ведение рекламы 30 дней
-Отчет по результатам рекламы
-План дальнейших действий
Стоимость:
5000p (если большой ассортимент продуктов-то стоимость обсуждается индивидуально)
Срок от 5-10 дней
Ведение и улучшение
Что входит:
-Работа со ставками за клик
-Оптимизация по ключевым фразам, площадкам, объявлениям, регионам и ряду других параметров.
-Отслеживание эффективности и окупаемости
-Написание новых объявлений
-Добавление новых ключевых фраз
-И другие мероприятия с целью повышения эффективности рекламы.
Стоимость:
3000 рублей - 1й месяц ведения +10% от рекламного бюджета в месяц - 2й и следующие месяцы, либо обсуждаем условия индивидуально.