sunnyrio

Александр sunnyrio

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Помогу вашему бизнесу увеличить доход и объем аудитории.

Чем я занимаюсь ? 

1. Веб-разработка ( создание сайтов, интернет-магазинов и лендингов и т.д. ) 

2. Дизайн ( Веб-дизайн, полиграфия, логотипы и т.д ) 

3. Контент (копирайт, рерайт, и т.д) 

4. Реклама ( Яндекс Диррект, Гугл Эдвордс, Доски обьявлений, арбитраж траффика, SMM, SEO и т.д ) 

5. Ведение и администрирование сайтов и рекламных компаний. 

HTML-верстка
нет отзывов
от $75
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $150
от 10 дней
нет рейтинга