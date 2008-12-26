- Коллажи

- Иллюстрации на основе вашей фотографии, портрет по фотографии, групповой портрет.

- Фотомонтаж

- Вставка фотографии в рамку (фэнтези, цветочные)

- Восстановление старой фотографии

Sun photo предлагает вам радостные, красочные решения, стилизацию фотографий, личный подход к каждой конкретной поставленной задаче. вы можете заказать векторную иллюстрацию, сделанную на основе вашей фотографии. Sun photo также может выполнить художественную работу вместе с вашими фотографиями на фэнтезийную тематику или другую, предложенную вами тему. Распечатанный и вставленный в рамку фотоколлаж - замечательный подарок другу или родному человеку. Вы можете выбрать любой шаблон в разделе фотомонтаж и прислать письмо со своим заказом, вы можете объяснить нам свою идею, задумку и мы постараемся её реализовать.

8 (909) 9135853 [email protected]