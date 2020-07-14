Создаю сайты для вас и вашего бизнеса.
Начинающий веб-дизайнер и разработчик
В мою работу входит:
• Проектирование
• Дизайн
• Верстка
• Подключение всех необходимых систем (CRM, веб-аналитики, JivoSite и т. д.)
Почему я?
- Каждый проект - это часть моего портфолио. Поэтому я к своей работе подхожу ответственно.
- Я не срываю сроки. Изначально я указываю срок с дополнительными 1-2 сутками, чтобы в случае непредвиденных ситуаций, успеть в срок.
- Всегда на связи. Если Вы хотите задать вопросы по проекту, узнать, как продвигается работа, можете написать или позвонить мне в любое время.
- Во время брифинга я собираю всю необходимую информацию, в том числе наличие домена, аккаунта на любой CRM-системе, поэтому не будет неожиданных трат.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Lending Page для онлайн-репетитора35 просмотров
- Концепт Quiz-сайта для дизайн-студии "Stelx"27 просмотров
- Персональный сайт для веб-разработчика45 просмотров