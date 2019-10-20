Бухгалтерские услуги от профессионала

Являюсь настоящим профессионалом в своей сфере. Ответственна, умна. Имею высшее профессиональное образование, опыт работы бухгалтером в аудиторской фирме более 10 лет. Оказываю услуги любого рода: консультирую по налогообложению ИП и ООО, веду бухгалтерский, налоговый, кадровый учёт, занимаюсь восстановлением учета, помогаю решать прочие трудности в области бухгалтерии. Могу действительно облегчить вашу предпринимательскую жизнь.

P.s. Нахожусь в Севастополе, но практически все могу делать удалённо.