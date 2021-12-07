Веб-дизайнер sunsite

Привет! Я веб-дизайнер, создающий сайты под ключ с выдающимся дизайном. Будучи маркетологом, я создаю сайты которые решают ваши проблемы.

При создании сайтов я учитываю 3 важных шага.

 Общение с клиентами и лучшее понимание их потребностей и видения проекта.

 Изучение конкурентов и области конкретного проекта и понимание потребностей целевых пользователей.

 Объединив первые 2 шага и свой опыт, я создаю сайт, который не только выполнен со вкусом и имеет лучший интерфейс, но и четко выполняет свою задачу.