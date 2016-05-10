Разработчик 3D приложений и научно-образовательного ПО

Профессиональные навыки: TGC DarkBasic Professional, Blitz3D, Visual Basic, документирование кода, разработка приложений под windows, функциональное программирование, объектно-ориентированное программирование, проектирование, алгоритмы / структуры данных, разработка ПО, 3D моделирование.

Разработка научно-образовательных мультимедийных приложений под Windows, в том числе: интерактивных лабораторий, 3D симуляторов промышленного оборудования, имитационных моделей и макетов. Основные навыки: математическая проработка и алгоритмирование исследуемого процесса, составление графического контента, программирование интерактивных модулей.

Образование:

- высшее (специалист, красный диплом), Тверской государственный технический университет, 2011;

- диплом кандидата технических наук, Тверской государственный технический университет, 2014.