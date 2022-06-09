Дизайнер без границ

Здравствуйте!

Меня с детства тянуло к творчеству, чему-то дизайнерскому. Всю жизнь бок о бок иду с творчеством и креативом. Думал раньше, что у меня расположенность к техническим наукам, но это вообще не так. Я не могу без творческой работы, деятельности. Играю на двух муз. инструментах. И так хочу развиваться в сфере дизайна, что и делаю последнее время. С раннего возраста пробовал разные видеоредакторы, фотошоп и тд... Всю дизайнерскую работу, связанную с оформлением, выполнял я.

В работе вот с дизайнерским оформлением, ux/ui дизайном, web-дизайном, оформлением листовок, флаеров и разных еще сфер(созданием разных 2d и 3d иллюстраций и персонажей...) я чувствую себя НАСТОЛЬКО В "ТАРЕЛКЕ". Кайфую, просто от каждой минуты процесса. Хочу развиваться и развиваться.

Резюме с оформлением: Оформленное резюме: https://disk.yandex.ru/i/IXwSKXLq0mIKVg

Портфолио: https://www.behance.net/a9c4e199