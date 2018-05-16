Приветствую тебя, мой Гость.
Я предлагаю свои услуги в виде создания дизайна сайтов и логотипов. Если тебя интересует красивый, качественный и недорогой дизайн макета, то тебе сюда!
Создаю дизайн сайтов на разную тематику, такие как:
- Сайт-визитка;
- Интернет-магазин;
- Порталы новостные, женские и авто;
- Доска объявлений;
- Блоги;
Также я работаю с логотипами. Вы можете предложить свои идеи, а я воплощу их в жизнь. Сроки создания от 2 до 4 дней. Форма оплаты через webmoney, цена договорная. Оплата происходит следующим образом:
После соглашения всех деталей, производится предоплата 50%. По завершении и утверждении работы оплачивается вторая половины суммы.
Если Вы заинтересованы либо возникли вопросы, обращайтесь в
ICQ: 621709234
Telegram: @muraleks
Эл. Почта: [email protected]
Жду Ваших откликов и заказов.
С уважением Александр.
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