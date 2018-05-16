Приветствую тебя, мой Гость.

Я предлагаю свои услуги в виде создания дизайна сайтов и логотипов. Если тебя интересует красивый, качественный и недорогой дизайн макета, то тебе сюда!

Создаю дизайн сайтов на разную тематику, такие как:

- Сайт-визитка;

- Интернет-магазин;

- Порталы новостные, женские и авто;

- Доска объявлений;

- Блоги;

Также я работаю с логотипами. Вы можете предложить свои идеи, а я воплощу их в жизнь. Сроки создания от 2 до 4 дней. Форма оплаты через webmoney, цена договорная. Оплата происходит следующим образом:

После соглашения всех деталей, производится предоплата 50%. По завершении и утверждении работы оплачивается вторая половины суммы.

Если Вы заинтересованы либо возникли вопросы, обращайтесь в

ICQ: 621709234

Telegram: @muraleks

Эл. Почта: [email protected]

Жду Ваших откликов и заказов.

С уважением Александр.