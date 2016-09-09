super_nono4ka

Дизайн и оформление презентаций, разработка форм и приложений на VBA для приложений Microsoft office. Дизайн логотипов.

Постоянно работаю в крупной ТЭК компании, занимаюсь обработкой и анализом большого объема данных в ПО Excel с написанием дополнительных модулей на VBA (макросов), применение мат. методов при анализе данных и подготовке модулей. Дизайн, оформление, компоновка презентация в Power Point, на основном месте работы презентации представляются в гос. органах, производственных предприятиях и вышестоящему руководству (топ. менеджмент компании).