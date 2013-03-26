Есть сайт на битриксе (ссылка и тех. задание в приложении). Сейчас сайт до конца не доделан. Т.е. часть функционала есть, но там много ошибок. Задача - их нужно исправить в соответствии с ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо продвинуть сайт в топ-10 Яндекс, Google. Список ключевых фраз в приложении. От Вас требуется: 1. Оценка месячного бюджета. 2. Количество месяцев для решения поставленной задачи. ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать стандартный флаер, чтобы можно было раздавать на улице. На выходе нужно получить файл, который отдаешь в типографию для печати. Нужно сделать, чтобы смотрелось интересно и красиво. ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $200
Есть макет дизайна, psd. Скрин главной - в приложении. Нужно отверстать и насадить на Wordpress. Необходимо, чтобы все работало, чтобы все формы работали. Чтобы удобно было из админки править ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Необходимо сделать дизайн сайта для веб-студии. Дизайн должен быть продающим. Необходимо показать, что студия специализируется на разработке дорогих сайтов, не должно возникать ощущение дешевизны. Дизайн ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Добрый день! Есть фотография (во вложении файл "Исходник.jpg"), ее нужно улучшить. Основное замечание - это слишком темный фон, нужно сделать небольшую подсветку. Пример подсветки фона также приложил ("Пример.jpg"). ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $133
Уважаемые фрилансеры, сделайте плиз побыстрее! Разработать для интернет магазина логотип. На основе логотипа — сделать красивые визитки. Фирменный бланк. Нужен красивый, современный, классный логотип. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $130
Необходимо разработать логотип для веб-студии. Название студии: "Студия продающих сайтов Седых Бориса". Домен: websed.ru В логотипе необходимо показать, что студия специализируется на разработке сайтов, которые ПРИНОСЯТ ДЕНЬГИ. Например, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад