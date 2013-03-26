superbas

Борис superbas

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Правки сайта на битриксе

    Есть сайт на битриксе (ссылка и тех. задание в приложении). Сейчас сайт до конца не доделан. Т.е. часть функционала есть, но там много ошибок. Задача - их нужно исправить в соответствии с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо продвинуть сайт в топ-10 Яндекс, Google. Список ключевых фраз в приложении. От Вас требуется: 1. Оценка месячного бюджета. 2. Количество месяцев для решения поставленной задачи. ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать макет флаера

    $50

    Необходимо сделать стандартный флаер, чтобы можно было раздавать на улице. На выходе нужно получить файл, который отдаешь в типографию для печати. Нужно сделать, чтобы смотрелось интересно и красиво. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Макет, psd, отверстать, насадить на wp

    $200

    Есть макет дизайна, psd. Скрин главной - в приложении. Нужно отверстать и насадить на Wordpress. Необходимо, чтобы все работало, чтобы все формы работали. Чтобы удобно было из админки править ...

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для веб-студии

    $300

    Необходимо сделать дизайн сайта для веб-студии. Дизайн должен быть продающим. Необходимо показать, что студия специализируется на разработке дорогих сайтов, не должно возникать ощущение дешевизны. Дизайн ...

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо улучшить фото

    $10

    Добрый день! Есть фотография (во вложении файл "Исходник.jpg"), ее нужно улучшить. Основное замечание - это слишком темный фон, нужно сделать небольшую подсветку. Пример подсветки фона также приложил ("Пример.jpg"). ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина + ф. с.

    $133

    Уважаемые фрилансеры, сделайте плиз побыстрее! Разработать для интернет магазина логотип. На основе логотипа — сделать красивые визитки. Фирменный бланк. Нужен красивый, современный, классный логотип. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип + на основе его фирм. стиль

    $130

    Необходимо разработать логотип для веб-студии. Название студии: "Студия продающих сайтов Седых Бориса". Домен: websed.ru В логотипе необходимо показать, что студия специализируется на разработке сайтов, которые ПРИНОСЯТ ДЕНЬГИ. Например, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сделать макет флаера
Борис - потрясающий доброжелательный заказчик и приятный в беседе человек! Минимум правок, оплата произведена моментально, легкая и комфортная атмосфера для общения! А это мечта любого фрилансера :) Однозначно рекомендую для сотрудничества и сама буду очень рада продолжить работу в будущем! Спасибо за проект :)
Было очень приятно работать с Еленой. Потрясающая оперативность, высокое качество, понятное общение. Все доступно объясняет, показывает. Спасибо за сотрудничество. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
lacri4naja
Маргарита 
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$130
10 баллов
12 лет назад
Логотип + на основе его фирм. стиль
Было приятно поработать-все оперативно и без проволочек,четко сформулированные требования и предельная вежливость-с такими заказчиками хочется работать.
Очень понравилась работа Маргариты, она внимательно выслушивала мои замечания, оперативно вносила все исправления. Приятно работать с такими людьми, всем рекомендую!
Ответный отзыв
ideograph
Надежда 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$133
10 баллов
12 лет назад
Логотип для интернет-магазина + ф. с.
Рекомендую Бориса как понимающего и ответственного, умеющего четко формулировать задачи заказчика. Спасибо за сотрудничество!
Заказал Надежде логотип+фирм. стиль для интернет-магазина. Надежда сделала качественную работу, представила несколько вариантов для выбора, грамотно и быстро учла все замечания. Работой доволен, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Sadovsky-Sergey
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Необходимо улучшить фото
Понравилось работать с Борисом. Очень рад, всем рекомендую.
Заказывал у Сергея обработку фото, в результате Сергей быстро откликнулся, проконсультировал, сделал качественную работу за короткое время. Результатом очень доволен, всем рекомендую Сергея!
Ответный отзыв