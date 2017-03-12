supercharge

контент-менеджер/видео монтажер

- Наполнение сайтов

- Написание уникальных статей

- Редактирование картинок в PhotoShop

- Создание\редактирование видеороликов

- Поиск видео контента в сети интернет

- Редактирование аудио

Примеры работ с видео:

https://yadi.sk/i/xbph6HabsRHD7

https://www.youtube.com/watch?v=iDgYodDbzb4

https://yadi.sk/i/6yBxEv6Hsy84R

https://yadi.sk/i/zRdY9pdIsRHCM

https://yadi.sk/i/OvNg9qBssRHDs

Вы можете связаться со мной по почте [email protected].