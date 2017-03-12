supercharge

контент-менеджер/видео монтажер
- Наполнение сайтов
- Написание уникальных статей
- Редактирование картинок в PhotoShop
- Создание\редактирование видеороликов
- Поиск видео контента в сети интернет
- Редактирование аудио
Примеры работ с видео:
https://yadi.sk/i/xbph6HabsRHD7
https://www.youtube.com/watch?v=iDgYodDbzb4
https://yadi.sk/i/6yBxEv6Hsy84R
https://yadi.sk/i/zRdY9pdIsRHCM
https://yadi.sk/i/OvNg9qBssRHDs
Вы можете связаться со мной по почте [email protected].
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