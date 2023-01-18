superdrakon

Психолог

Оказание психотерапевтических консультаций, разрешение внутренних психологических проблем (в том числе выстраивание межличностных взаимоотношений), работа с подсознанием, управление влечениями, помощь в самоопределении, работа с неуверенностью, совместное преодоление конфликтных ситуаций, работа с зависимостями, манипуляциями (приобретение как оружия, так и защиты). Наработан опыт в соответствующих сферах (имеется высшее образование). Подбор наиболее оптимального варианта в каждом индивидуальном случае. При разборе особо сложных ситуаций возможно участие помощника.