supergooru

2web studio
2WEB студия – молодая как по времени существования, так и по возрасту членов коллектива команда. Мы совершенно разные и внешне, и по характеру. Но у нас есть общее видение: в Сети нет места скучным сайтам. Именно поэтому мы делаем то, что делаем: разрабатываем оригинальные не шаблонные сайты. Долой серость и обыденность! Наша цель: чтобы у каждой компании был динамичный и интересный сайт, который не хочется покидать. И чтобы каждый наш клиент при сдаче заказа восклицал “WOW!”, а не “Ой вей...” =) Мы маленький клад с большими сюрпризами, который фонтанирует идеями и воплощает их в html формате.Если Вы не боитесь выделяться из толпы? Тогда вы точно наш клиент!