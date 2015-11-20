superkonversiya

Всем авторам инфопродуктов солидно повышу конверсию

Всем авторам инфопродуктов помогу увеличить конверсию продаж через нахождение и закрытие всех пиратских раздач их спецконтента. Основная причина падения конверсии продаж инфопродуктов - это их бесплатная или дешёвая раздача в сети, несанкционированная автором. Закройте все пиратские раздачи - и Вы вернёте себе всю украденную у Вас клиентуру,а Ваша конверсия и прибыль стремительно возрастёт. Утечка трафика - это воровство из Вашего кармана, дыра в кармане, и чем она больше, тем больше Ваши потери. Итак, защитите Ваш кошелёк, заблокируйте все пиратские раздачи Вашего инфопродукта в сети-и наслаждайтесь прибылью от трафика, отнятого у пиратов по праву! 10 блокировок бесплатно. Подробнее по эл.почте [email protected]