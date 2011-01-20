Удаленный перевод письменный, с итальянского на русский, с русского на итал

Цель

удаленный перевод письменный, с итальянского на русский, с русского на итальянский, с английского на русский, или на итальянский

Резюме

Личные данные

Дата рождения: 17.10.1978

Возраст: 32

Место рождения: Ульяновск, РФ

Семейное положение:(статус, дети, их возраст) замужем, детей нет

Адрес: Италия, Перуджа

Телефон: 0039-339..

Домашний Телефон:

E-mail: [email protected]

Образование

1996-2001 Ульяновский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, спец учитель английского, немецкого языка

Дополнительное образование

1998-2001 курсы французского и итальянского языков при университете

Опыт работы

1999-2001 учитель английского языка (Ульяновск)

2001-2003 репетитор английского, итальянского языков (Москва)

2007-2010 письменный перевод с итальянского на русский (Италия-Перуджа)

Знание языков

· русский, итальянский, английский (оч хорошо)

французский, немецкий, испанский, латинский (разговорный, со словарем)

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

· Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)

· Имею домашний ПК с постоянным доступом в Internet, всегда в skype