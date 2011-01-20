Цель
удаленный перевод письменный, с итальянского на русский, с русского на итальянский, с английского на русский, или на итальянский
Резюме
Личные данные
Дата рождения: 17.10.1978
Возраст: 32
Место рождения: Ульяновск, РФ
Семейное положение:(статус, дети, их возраст) замужем, детей нет
Адрес: Италия, Перуджа
Телефон: 0039-339..
Домашний Телефон:
E-mail: [email protected]
Образование
1996-2001 Ульяновский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, спец учитель английского, немецкого языка
Дополнительное образование
1998-2001 курсы французского и итальянского языков при университете
Опыт работы
1999-2001 учитель английского языка (Ульяновск)
2001-2003 репетитор английского, итальянского языков (Москва)
2007-2010 письменный перевод с итальянского на русский (Италия-Перуджа)
Знание языков
· русский, итальянский, английский (оч хорошо)
французский, немецкий, испанский, латинский (разговорный, со словарем)
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
· Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook)
· Имею домашний ПК с постоянным доступом в Internet, всегда в skype