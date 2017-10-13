superramil

Веб - программист

Мне 21 год. Учусь в УлГТУ на Факультете информационных систем и технологий. Люблю компьютерные технологии, верстать сайты, сетевые протоколы. Помог создать заказчику один из топовых магазинов города Ульяновска , Интернет-магазин УлМАГ, так же разрабатывал простые плагины для Фреймворка Webasyst. Так же есть сертификаты программиста , , люблю кодить, но в последнее время немного заленился это делать.

Так же писал несколько сайтов города Ульяновска, писать сам шаблон вручную на HTML и CSS ( без движка), код сырой , но рабочий, могу скинуть)

На данный момент, занимаюсь саморазвитием , немного знаю Хакерство (К сожалению взламывать банки пока не умею, иначе меня не было на этом сайте).

На данный момент моя мечта уехать с Ульяновска, и начать работу в Компании Webasyst (писать плагины для сайтов Shop-script 7).