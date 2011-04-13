supertechnic

Михаил Павлович supertechnicsupertechnic
40 летРоссия/Батайск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дипломы, курсовые, чертежи
Выполняю дипломные и курсовые работы по техническим предметам.
Гидравлика, гидромашины и гидропривод, строительные и дорожные машины, автомобили и автосервисы и многое другое.
Также выполняю любые технические чертежи в среде Компас.
Выполняю объемные модели и объемные сборки в среде Unigrapuics NX4.
Цены приемлимые-зависят от сложности задания и сроков исполнения.
т. 89185766100
ICQ 403180333
miha_fmpсобакаhotbox.ru
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