supertechnic

Дипломы, курсовые, чертежи

Выполняю дипломные и курсовые работы по техническим предметам.

Гидравлика, гидромашины и гидропривод, строительные и дорожные машины, автомобили и автосервисы и многое другое.

Также выполняю любые технические чертежи в среде Компас.

Выполняю объемные модели и объемные сборки в среде Unigrapuics NX4.

Цены приемлимые-зависят от сложности задания и сроков исполнения.

т. 89185766100

ICQ 403180333

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