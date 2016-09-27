supruntatyana

Татьяна Супрун supruntatyana

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Имею большой опыт работы, рерайт, копирайт, написание уникальных текстов.

Контент-менеджер, опыт работы  с 2010 года, при необходимости предоставляю рекомендации работодателей и «образцы» работ. Стоимость работы - всегда обговаривается!!!!

  • интернет-магазин Сoolmebel.kiev.ua (мебель и текстиль)
  • интернет-магазин Real-house.com.ua  (напольные покрытия, сантехника)
  • интернет-магазин Superdetki.com.ua (детские товары)
  • интернет-магазин Matras.kiev.ua (мебель, матрасы)
  • интернет-магазин Мобилак (товары различного назначения)
  • интернет-магазин MaxBox (товары для сада и дома, туризм, электроинструменты)