supruntatyana

Имею большой опыт работы, рерайт, копирайт, написание уникальных текстов.
Контент-менеджер, опыт работы с 2010 года, при необходимости предоставляю рекомендации работодателей и «образцы» работ. Стоимость работы - всегда обговаривается!!!!
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