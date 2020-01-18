Работаю со звуком
Привет! Я музыкант и композитор.
Закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Самостоятельно занимаюсь музыкой уже более восьми лет.
Я могу:
> Свести музыкальный трек (в том числе с реставрацией дорожек)
> Замастерить готовый материал
> Написать оригинальную аранжировку
> Подкорректировать вокал
> Написать минус/песню (в т.ч оригинальный саунд для вашего медиа)
Использую студии:
StudioOne 4
Cubase Elements 7
Melodyne Studio 4
Фильтры:
iZotope Ozone9
FabFilter pluguins
Native Instruments pluguins
Инструменты:
Addictive Drums 2
EZDrummer
Omnisphere 2
Native Instruments Kontakt 5 (c кучей библиотек)
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