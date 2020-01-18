Работаю со звуком

Привет! Я музыкант и композитор.

Закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Самостоятельно занимаюсь музыкой уже более восьми лет.

Я могу:

> Свести музыкальный трек (в том числе с реставрацией дорожек)

> Замастерить готовый материал

> Написать оригинальную аранжировку

> Подкорректировать вокал

> Написать минус/песню (в т.ч оригинальный саунд для вашего медиа)

Использую студии:

StudioOne 4

Cubase Elements 7

Melodyne Studio 4

Фильтры:

iZotope Ozone9

FabFilter pluguins

Native Instruments pluguins

Инструменты:

Addictive Drums 2

EZDrummer

Omnisphere 2

Native Instruments Kontakt 5 (c кучей библиотек)

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