Врач травматолог-ортопед. Ежедневно общаюсь с разными людьми и обязан найти, что сказать каждому, несмотря, на возраст, образование и статус.

Врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории. Всю жизнь работаю в практической медицине, стаж более 30 лет. Работа связана с каждодневным общением с коллегами, больными и их родственниками. Имею опыт написания, как научных, так и популярных статей на медицинскую тематику. Учусь быстро. За время, проведённое на этом сервисе подверг рерайту и написал более 30 статей, все с уникальностью не ниже 96%. Готов предъявить по требованию.