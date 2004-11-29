Образование: Институт Программных Систем (г. Переславль). специальность - инженер-программист (направление: информационные системы и технологии)

Опыт работы: 2 года в солидной фирме по разработке веб-систем. работа дома непосредственно на заказчика.

Профессиональные навыки: web-технологии: HTML, DHTML, XML, JScript, VBScript, ASP, CGI, PHP.

Базы данных: MySQL, MS-SQL, Access.

Другие языки программирования: C/C++, Delphi.

проекты в сети как на фирму так и собственные: иностранные венчурные компании, интернет магазины и др. каждый проект имеет администраторский нтерфейс для управления сайтом. работа с иностранными партерами, свободное общение на английском с заказчиками. ищу удаленную работу как однократную на проект(в этом случае стоимость работы договорная), так и постоянную удаленную работу на фирму.

дополнительно: круглосуточный доступ к сети по выделенному каналу, средства связи

icq, msn-messenger, email