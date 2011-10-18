Образование:

Харьковская государственная академия дизайна и искусств, (старое название –Харьковский художественно-промышленный институт), Украина 2007 (красный диплом)

Курсы по экологическому дизайну «DesignBoom», Италия 2006

Курсы по дизайну игрушек «DesignBoom», Италия 2006

до этого - Физико-математический лицей №27, Украина 1999, Харьковский художественный лицей, Украина 2001

По окончанию Академии дизайна некоторое время работал креативным директором в небольшой Днепропетровской дизайн-студии Qolar.

В 2008 году начал работу по созданию своей собственной студии Macosh-design, в основу которой я пытаюсь вложить новые принципы рабочих взаимоотношений. В общем – Macosh-design – это группа друзей, имеющих высшее образования различных специальностей и объеденные лозунгом "Мы не боги – но тоже очень любим свою работу!!!:)"

В данный момент, как самостоятельный профессионал, могу предложить свои услуги в области ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА.

В совокупности с друзьями предлагаю весь спектр услуг, который может понадобиться для запуска в производство вашего изделия (инженерную разработку, упаковку, рекламную продукцию, разработку названия и логотипов, анализ конкурентоспособности продукции)

Мне также интересны проекты из смежных отраслей (архитектура, интерьер, ландшафт) – в особенности экологической направленности.

Участие в конкурсах и награды:

2004 – выставка харьковской обладминистрации «Высота им. маршала Конева» (дизайн интерьера)

2004 Выставка «IN design 1998-2004» (промышленный дизайн)

2004 конкурс по благоустройству харьковских питьевых источников (харьковская обладминистрация) – 2е место (ландшафтный дизайн)

2005 фотоконкурс SNAPSHOT N2 -Харьков 1-ое место

2005 фотоконкурс SNAPSHOT N2,5 (7 Студия ) – харьков – в тройке лучших

Выставка «Водопарад-2005» (промышленный дизайн)

Выставка «Водопарад-2006» (промышленный дизайн)

Выставка «Водопарад-2007» (промышленный дизайн)

2007 «Водопарад-Student Concept» – победитель (промышленный дизайн)

2006 Всеукраинский конкурс дизайна светильников «Світло» (промышленный дизайн)

2007 Всеукраинский форум дизайна (2е место среди дипломных проектов) (промышленный дизайн)

2007 фтоконкурс "Харьков глазами харьковчан" 3-е место

2008 конкурс «FUTURE SHOP» от iSee stydio – Харьков, Украина – призовоее место (дизайн интерьера)

2008 международный фестиваль дизайна "СТРЕЛКА'08" -2е место в номинации промышленный дизайн, 3е место в номинации транспортный дизайн

Выставка «Водопарад-2009» (промышленный дизайн)

"Каждый человек, которого я встречаю, в какой-нибудь области превосходит меня; и я готов у него учиться"

Эмерсон