Обработко фото, иллюстрации
Буду рада вашим заказам. Опыт пока не большой, но велико желание! Исполнительность.
Цены ваши, так как я в них пока не ориентируюсь :-)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для магазина139 просмотров
- Бабочки284 просмотра
- Лупа244 просмотра
- Мышки156 просмотров
- Глаз161 просмотр
- Ну идея не моя :-))119 просмотров
- Набор иконок 16*16151 просмотр
- Без названия159 просмотров
- Идею тоже подсмотрела :-)179 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Без названия105 просмотров
- Идея не моя160 просмотров