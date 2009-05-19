surikat

Татьяна Кожечкина surikat

 
37 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Обработко фото, иллюстрации

Буду рада вашим заказам. Опыт пока не большой, но велико желание! Исполнительность.

Цены ваши, так как я в них пока не ориентируюсь :-)

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