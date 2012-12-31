Рерайтинг, Новости/Пресс релизы, Контен-менеджер, Сбор информации

Быстрое и качественное наполнение: интернет – магазинов, интернет – каталогов, сайтов любой тематики и т.д.

Имею опыт работы с большинством известных движков: Joomla, Wordpress, MODx, OsCommerce, PHPShop, PrestaShop, Shop-Script PREMIUM, ShopCMS, UMI.CMS, VamShop, WebAsyst, Magento, OpenCart, но мне не составит труда разобраться и с любыми другими, не столь известными системами, за короткое время.

Вы можете обсудить со мной стоимость проекта, и уверен мы найдём компромисс