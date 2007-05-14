surok333

Игорь Филимонов surok333

 
36 летРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Филимонов Игорь Викторович

Домашний телефон: 764355

Сотовый телефон: 89613923629

Год рождения: 27.07.1987г (25 лет)

Семейное положение: не женат

Цель: Должность менеджера

Образование: 2008г. - Тольяттинский Медицинский Колледж. Факультет "Сестринское дело"

Нахожусь в академическом отпуске

Опыт работы:

15.02.2012г - 20.072012г. ООО Регион-Опт

Должность: менеджер

Должностные обязанности:

- общение с клиентами и поиск новых

- заполнение накладных

- отправка и доставка грузов

- ведение документации

02.06.2011г. - 25.12.2011г. Рекламное агенство "Action"

Должность: менеджер, супервайзер

- консультация клиентов

- проведение промо и рекламных акций

- слежение за работой промоутеров

- решение внеплановых задач

- проведение фотоотчётов

01.05.2011г. - 30.09.2011г. Видеостудия "Милан"

Должность: видеооператор

Должностные обязанности:

- съёмка свадеб

23.01.2011г. - 15.04.2011г ООО "Прокэш"

должность: мерчендайзер

Должностные обязанности:

-выкладка товара

-проведение мониторинга

-слежение за просрочкой

-выявление брака

20.05.2009г. - 22.10.2010г. ООО "Небо" ресторан "Телега"

Должность: охранник

Должностные обязанности:

- охрана материальных ценностей

- организация контрольно-пропускного режима

- урегулирование не стандартых ситуаций

01.06.2008г. 31.11.2008г. ООО"Балем"

Должномть: менджер

Должностные обязанности:

- консультация клиентов

- заполнение накладных

- нахождение новых площадей

- ведение документации

- продажа автозапчастей

14.05.2007г. - 20.20.08.2007г. ООО"Шэд"

Должность: продавец - консультант

Должностные обязанности:

- выкладка товара

-консультация клиентв

-ревизия товара

Дополнительная информация:

Владею правами категории В и автомобилем ВАЗ-2109

Свободно вдадею компьютером как пользователь

Личные качества:

- работоспособность

- трудолюбие

- быстрая обучаемость

- усидчивость

- не конфликтность

- настойчивость

- разрешение трудностей

Хобби, интересы: спорт(борьба, футбол) электроника.