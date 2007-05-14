Филимонов Игорь Викторович
Домашний телефон: 764355
Сотовый телефон: 89613923629
Год рождения: 27.07.1987г (25 лет)
Семейное положение: не женат
Цель: Должность менеджера
Образование: 2008г. - Тольяттинский Медицинский Колледж. Факультет "Сестринское дело"
Нахожусь в академическом отпуске
Опыт работы:
15.02.2012г - 20.072012г. ООО Регион-Опт
Должность: менеджер
Должностные обязанности:
- общение с клиентами и поиск новых
- заполнение накладных
- отправка и доставка грузов
- ведение документации
02.06.2011г. - 25.12.2011г. Рекламное агенство "Action"
Должность: менеджер, супервайзер
- консультация клиентов
- проведение промо и рекламных акций
- слежение за работой промоутеров
- решение внеплановых задач
- проведение фотоотчётов
01.05.2011г. - 30.09.2011г. Видеостудия "Милан"
Должность: видеооператор
Должностные обязанности:
- съёмка свадеб
23.01.2011г. - 15.04.2011г ООО "Прокэш"
должность: мерчендайзер
Должностные обязанности:
-выкладка товара
-проведение мониторинга
-слежение за просрочкой
-выявление брака
20.05.2009г. - 22.10.2010г. ООО "Небо" ресторан "Телега"
Должность: охранник
Должностные обязанности:
- охрана материальных ценностей
- организация контрольно-пропускного режима
- урегулирование не стандартых ситуаций
01.06.2008г. 31.11.2008г. ООО"Балем"
Должномть: менджер
Должностные обязанности:
- консультация клиентов
- заполнение накладных
- нахождение новых площадей
- ведение документации
- продажа автозапчастей
14.05.2007г. - 20.20.08.2007г. ООО"Шэд"
Должность: продавец - консультант
Должностные обязанности:
- выкладка товара
-консультация клиентв
-ревизия товара
Дополнительная информация:
Владею правами категории В и автомобилем ВАЗ-2109
Свободно вдадею компьютером как пользователь
Личные качества:
- работоспособность
- трудолюбие
- быстрая обучаемость
- усидчивость
- не конфликтность
- настойчивость
- разрешение трудностей
Хобби, интересы: спорт(борьба, футбол) электроника.