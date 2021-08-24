surovtsovva

Анастасия Суровцова surovtsovvasurovtsovva
23 годаУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
смм-специалист
добро пожаловать в мой смм-мир! меня зовут настя
кто я?
⁃ специалист в сфере социального маркетинга
что я умею?
⁃ вести и оформлять сторис (эстетические, развлекательные, информационные, вовлекающие)
⁃ составлять трендовый визуал
⁃ создавать контент-стратегию для постов и сторис
⁃ увеличивать аудиторию
⁃ писать информационные, развлекательные и продающие посты
- создавать трендовые рилз и тиктоки
- анализировать рынок конкурентов
что ещё?
⁃ создавать дизайны постов
⁃ фотографировать (на айфон)
⁃ рисовать
⁃ монтировать видео (на телефоне и на ноутбуке в специальных программах)
скину портфолио по необходимости ♥