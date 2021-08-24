surovtsovva

смм-специалист

добро пожаловать в мой смм-мир! меня зовут настя 

кто я?

⁃ специалист в сфере социального маркетинга

что я умею?

⁃ вести и оформлять сторис (эстетические, развлекательные, информационные, вовлекающие)

⁃ составлять трендовый визуал

⁃ создавать контент-стратегию для постов и сторис

⁃ увеличивать аудиторию

⁃ писать информационные, развлекательные и продающие посты

- создавать трендовые рилз и тиктоки

- анализировать рынок конкурентов

что ещё?

⁃ создавать дизайны постов

⁃ фотографировать (на айфон)

⁃ рисовать

⁃ монтировать видео (на телефоне и на ноутбуке в специальных программах)

скину портфолио по необходимости ♥