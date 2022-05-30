surrealist_ff

Графический дизайнер

Окончила с отличием Академию Архитектуры и Искусств ЮФУ по специальности коммуникативный дизайн. Занимаюсь графическим дизайном с 2014 года(со 2 курса академии). С 2016 по 2017 работала дизайнером коллекций и принтов, +дизайн полиграфии и рекламы бренда Friday on my mind. С 2017 по 2022год работала дизайнером и помощником руководителя отдела маркетинга сети Station Hotels. С 2020 года работаю старшим дизайнером в коммуникационном агенстве SALO. В составе агенства работала с такими крупными компаниями как: СберМаркет, OZON, Aliexpress б2б и журнал, Райфайзен банк, Технониколь, Winerberger, Британика, Delivery, Weber, Haier. Из последних крупных проектов - авторский стикерпарк и мерч к выходу фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Помимо этого активно работаю на фрилансе через сарафанное радио - занималась разработкой принтов для спортивной одежды, занималась разработкой логотипов и презентаций. Владею ретушью фотографий.

Постоянные заказчики особенно отмечают скорость работы и умение задавать правильные вопросы.