surround07

Дизайн веб-сайта (UX/UI), увеличивающего конверсию Ваших продаж.

Сделаю дизайн десктопной версии сайта по готовому прототипу. Делаю дизайн лендингов, корпоративных сайтов, интернет-магазинов, диджитал-сервисов и продуктов.

Работаю по сетке, соблюдаю иерархию шрифтов. Дизайн полностью готов к вёрстке.

При заказе дизайна всего сайта делаю кликабельные ссылки в меню. Формы обратной связи открываются по кликам на кнопки. В результате вы получите макет идентичный готовому сайту. Сможете понять, все ли учтено в структуре, текстах и так далее, прежде, чем перейдете к следующему этапу — верстке.