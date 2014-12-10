Верстальщи
Знания, умения, навыки:
- HTML4, HTML5, CSS3
-Умение нарезать из Photoshop, InDezign, Fireworks графику для верстки
- Блочная, резиновая/фиксированная вёрстка
- Кроссбраузерность: IE , Firefox , Google Chrome, Opera , Safar
- Написание простого, читабельного кода
- Использование спрайтов
Со своей стороны гарантирую соблюдение сроков и качественную работу.
Email: [email protected]
skype: dsstudent
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HTML-верстка
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Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга