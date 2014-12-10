Верстальщи

Знания, умения, навыки:

- HTML4, HTML5, CSS3

-Умение нарезать из Photoshop, InDezign, Fireworks графику для верстки

- Блочная, резиновая/фиксированная вёрстка

- Кроссбраузерность: IE , Firefox , Google Chrome, Opera , Safar

- Написание простого, читабельного кода

- Использование спрайтов

Со своей стороны гарантирую соблюдение сроков и качественную работу.

Email: [email protected]

skype: dsstudent