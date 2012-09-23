Дизайн, обработка фотографий, газетная верстка, корректура (русский язык)

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Дизайн, обработка фотографий, газетная верстка, корректура (русский язык), корректура стиля.

Глубокое знание и работа в Photoshop.

Работа в PageMaker, InDesign.

Знание CorellDraw, Word, PowerPoint.

ОПЫТ РАБОТЫ

Photoshop - 12 лет

(Цифровая фотолаборатория). Ретушь, обработка поврежденных фотографий, подготовка к печати, удаление дефектов съемки - бликов, красных глаз, последствий неправильной экспозиции, коррекция цвета, контраста, удаление ненужных деталей, перестановка фрагментов, смена фона, монтаж фрагментов в панораму, создание коллажей, календарей. Дизайн афиш, книжных обложек, обложек для CD, пригласительных.Создание логотипов (в том числе на основе собственных рисунков).

PageMaker, InDesign - 4 года.

Участие в работе редколлегии, редактура газетных материалов, рерайтинг, корректура стиля, подготовка иллюстраций, верстка макета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Создание слайд-презентаций в PowerPoint.

Работа в редакции - 10 лет (журналистика).

Набор текста (вслепую), профессионально, грамотно - 22 года.

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

Русский - родной.

Грузинский - разговорный.

Английский - со словарем.

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее (Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, факультет русской филологии , специальность - лингвистика).