ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Дизайн, обработка фотографий, газетная верстка, корректура (русский язык), корректура стиля.
Глубокое знание и работа в Photoshop.
Работа в PageMaker, InDesign.
Знание CorellDraw, Word, PowerPoint.
ОПЫТ РАБОТЫ
Photoshop - 12 лет
(Цифровая фотолаборатория). Ретушь, обработка поврежденных фотографий, подготовка к печати, удаление дефектов съемки - бликов, красных глаз, последствий неправильной экспозиции, коррекция цвета, контраста, удаление ненужных деталей, перестановка фрагментов, смена фона, монтаж фрагментов в панораму, создание коллажей, календарей. Дизайн афиш, книжных обложек, обложек для CD, пригласительных.Создание логотипов (в том числе на основе собственных рисунков).
PageMaker, InDesign - 4 года.
Участие в работе редколлегии, редактура газетных материалов, рерайтинг, корректура стиля, подготовка иллюстраций, верстка макета.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Создание слайд-презентаций в PowerPoint.
Работа в редакции - 10 лет (журналистика).
Набор текста (вслепую), профессионально, грамотно - 22 года.
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ
Русский - родной.
Грузинский - разговорный.
Английский - со словарем.
ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее (Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, факультет русской филологии , специальность - лингвистика).
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